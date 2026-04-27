Von der Leyen sieht noch keinen Anlass für Sanktions-Lockerung

In der Frage einer Lockerung der Sanktionen gegen den Iran hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem solchen Schritt zu diesem Zeitpunkt gewarnt. «Eine Aufhebung von Sanktionen wäre verfrüht, denn es gibt einen Grund, warum diese Sanktionen gegen den Iran verhängt wurden. Und dieser Grund ist das Verhalten des Regimes gegenüber der eigenen Bevölkerung», sagte von der Leyen als Gast einer Klausurtagung der Unionsfraktion in Berlin. Die frühere CDU-Verteidigungsministerin verwies darauf, dass alleine in diesem Jahr schon 17.000 junge Menschen von der iranischen Führung getötet worden seien.