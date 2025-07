«Ich glaube, wir haben die Voraussetzungen für einen Deal», sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Donnerstag in einem CNBC-Interview mit Blick auf China. Aber es sei noch nicht die volle Wegstrecke zurückgelegt. Die beiden grössten Wirtschaftsmächte hatten am Montag und Dienstag auf neutralem Boden in Stockholm eine Lösung gesucht, aber nicht gefunden. Anders als erwartet wurde die Frist für Gespräche auch nicht verlängert. Zwischen den USA und China hatte sich die von Trump ausgelöste Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen besonders hochgeschaukelt - bis in den Bereich von über 100 Prozent. Die meisten Zölle wurden dann aber ausgesetzt, um Zeit für Gespräche zu haben.