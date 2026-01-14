Rückendeckung vom Parlament

Die zuständigen Parlamentskommissionen konnten sich zum Mandatsentwurf äussern, und sie gaben dem Bundesrat Rückendeckung. Geringfügige Rückmeldungen nahm der Bundesrat am Text noch vor, wie er nun schrieb. Und sollten Themen in die Verhandlungen aufgenommen werden, die im Mandat nicht enthalten sind, werden die Kommissionen erneut konsultiert.