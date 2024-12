Ob Bargeld zu Weihnachten an den Automaten knapp werden könnte, entscheidet sich bei einer Tarifverhandlung in Frankfurt. Am Flughafen sind die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber des deutschen Geld- und Werttransports zusammengekommen, um über die Arbeitsbedingungen von rund 10.000 Geldboten zu sprechen. Für den Fall eines Scheiterns droht Verdi mit einem mehrtägigen Streik, der bereits an diesem Mittwoch (18. Dezember) beginnen könnte.