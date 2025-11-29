Eine Reform der Entschädigungsansprüche bei verspäteten Flügen geht am Montag in die wahrscheinlich letzte Verhandlungsrunde - und Passagiere könnten das Nachsehen haben. Eine Schwelle bei bislang drei Stunden Verspätung könnte angehoben, die Zahlungen gekürzt werden. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder müssen sich auf einen Kompromiss einigen - die Verhandlungen dürften zäh werden.