Die Gewerkschaften kritisieren, damit müssten die Beschäftigten auch samstags arbeiten, wohingegen der SBV versichert, dass dies nur in Ausnahmefällen vorkommen würde. In den Kantonen Tessin, Waadt, Bern und Basel-Stadt kam es aufgrund der Verhandlungen zu Streikaktionen mit Tausenden von Teilnehmenden. Die nächsten Proteste sollen am Freitag in Zürich stattfinden.