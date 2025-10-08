Die Aktien des Sicherheitsdienstleisters Verisure haben bei ihrem Börsendebüt in Stockholm einen fulminanten Start hingelegt. Die Papiere stiegen am Mittwoch um 13 Prozent auf 15,00 Euro. Der Ausgabepreis hatte bei 13,25 Euro gelegen.
Dem Finanzdienstleister LSEG zufolge ist es der grösste Börsengang eines europäischen Unternehmens seit 2016. Die Emission war nach Angaben des Schweizer Anbieters von Alarmanlagen mehrfach überzeichnet. Mehrheitseigner ist der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden, belaufen sich die Einnahmen aus dem Börsengang auf rund 3,6 Milliarden Euro.
Verisure, 1988 vom schwedischen Sicherheitskonzern Securitas gegründet, hat den Kundenstamm eigenen Angaben zufolge in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht und sieht weitere Wachstumschancen. Die Firma verzeichnete 2024 ein Umsatzplus von 10,3 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schnellte um fast ein Viertel auf 819 Millionen Euro in die Höhe.
(Reuters)