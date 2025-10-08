Verisure, 1988 vom schwedischen Sicherheitskonzern Securitas gegründet, hat den Kundenstamm eigenen Angaben zufolge in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht und sieht weitere Wachstumschancen. Die Firma verzeichnete 2024 ein Umsatzplus von 10,3 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schnellte um fast ein Viertel auf 819 Millionen Euro in die Höhe.