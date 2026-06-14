Noch vor fünf Jahren lag der Anteil der Wechselkunden, die sich für Ökostrom entschieden, demnach bei rund 68 Prozent. Seitdem ist die Nachfrage dem Portal zufolge kontinuierlich gestiegen. Nach Einschätzung von Verivox spielen dabei nicht nur Umwelt- und Klimaschutzaspekte eine Rolle. Häufig seien Ökostromtarife inzwischen auch die günstigste Option für Verbraucher.