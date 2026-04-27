Der US-Telekomkonzern Verizon wird nach einem überraschenden Zuwachs an Mobilfunkkunden zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2026 werde ein bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 4,95 bis 4,99 US-Dollar erwartet, teilte der Konzern am Montag in New York mit. Analysten hatten etwas weniger auf ihren Zetteln. Zuvor hatte Verizon hier 4,90 bis 4,95 Dollar im Plan, nach 4,71 Dollar je Aktie im Vorjahr. Zudem soll die Zahl der neuen Mobilfunkkunden am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,75 bis 1 Million liegen.