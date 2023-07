Der US-Telekomkonzern Verizon hat sich im zweiten Quartal trotz Einbussen bei Umsatz und Ergebnis besser geschlagen als erwartet. Der Erlös der drei Monate bis Juni ging zwar im Jahresvergleich um fast vier Prozent auf 32,6 Milliarden US-Dollar zurück. Das lag aber vor allem an weniger Umsatz mit Endgeräten, wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. An diesen verdienen Telekomanbieter ohnehin kaum etwas. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre knapp 4,7 Milliarden Dollar Gewinn nach rund 5,2 Milliarden im Vorjahr.

25.07.2023 13:51