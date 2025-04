Der US-Telekomkonzern Verizon hat im ersten Quartal noch mehr Mobilfunkkunden verloren als gedacht. Die Zahl der Kunden in dem Segment sei um 289.000 gesunken, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Damit fiel der Rückgang um etwa 100.000 stärker aus als von Analysten im Schnitt erwartet.