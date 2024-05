Zur Höhe der bisher vorgelegten Angebote wurde am Freitag zunächst nichts bekannt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Vortag von einem Angebot in Höhe von rund 15 Milliarden Euro berichtet. Den Kreisen zufolge seien die Angebote preislich so attraktiv, dass der Verkauf für die Bahn wirtschaftlich von Vorteil sei. Das heisst, sie bekäme durch die Veräusserung mehr Geld, als sie selber mit DB Schenker erwirtschaften könnte.