Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 waren rund 55'700 Einfamilienhäuser ausgeschrieben, was einem Anstieg von 11 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Dies geht aus der am Donnerstag publizierten Studie «Online Home Market Analysis» von Homegate und ImmoScout24 hervor, der in Zusammenarbeit mit dem Swiss Real Estate Institute (SwissREI) und dem Hauseigentümerverband Schweiz erstellt wird. Dabei wurden die Inserate von mehreren Immobilienportalen ausgewertet.