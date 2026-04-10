Blume, der sich seit Anfang des Jahres vollständig auf Volkswagen konzentriert, hatte die Notbremse gezogen - und begründete das damit, dass die E-Mobilität sich in vielen Märkten deutlich langsamer entwickelt habe, als «wir und viele Experten es noch vor Jahren erwartet hatten». 2025 waren gut 22 Prozent der verkauften Porsche-Modelle reine Stromer./ols/DP/jha