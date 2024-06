So antwortete der Bündner Regierungspräsident Jon Domenic Parolini am Sonntag an einer Medienkonferenz auf die Frage, ob die Kantonsstrasse während der Zeit der Sperrung der Nationalstrasse A13 als Alternativroute für den Transitverkehr genutzt werden könnte. In Absprache mit dem Bundesamt für Verkehr müsse geschaut werden, was möglich sei. Doch die Kantonsstrasse dürfe keine Alternative sein.