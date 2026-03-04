Das Vorhaben besteht aus zwei Teilen. Für den Ausbau des Knotens an der Hauptstrasse («Pilatuskurve») ist der Kanton zuständig, für die Neugestaltung der Zufahrtsstrasse zum Fabrikgelände sind es die Pilatus Flugzeugwerke. Ebenfalls öffentlich aufgelegt werden Anpassungen beim Parkhaus des Flugzeugherstellers.