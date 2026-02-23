Er unterstützt den Entscheid des Bundesrates. Auch bei einem Nein zur Initiative werden Haushalte und Unternehmen demnach weniger Gebühren zahlen. Im Juni 2024 hat der Bundesrat als Gegenprojekt zur SRG-Initiative entschieden, die Haushaltsabgabe im Jahr 2027 von 335 auf 312 Franken und im Jahr 2029 auf 300 Franken zu senken. Ab 2027 werden zudem weitere rund 65'000 Unternehmen keine Abgabe mehr entrichten müssen.