«Kontrollmöglichkeiten der Presse gehen verloren»

Die Verleger sagen in ihrer Mitteilung, dass sie anerkennen würden, dass Verwaltungsverfahren effizient ausgestaltet werden müssten. «Bürokratieabbau darf jedoch nicht dazu führen, dass wesentliche Kontrollmöglichkeiten der Presse verloren gehen. Informationsfreiheit und effiziente Verwaltung sind keine Gegensätze, sondern müssen gemeinsam gewährleistet werden.»