«Wir haben uns als klassische Medien etwas unter Wert verkauft», sagte Heimgartner. In den nächsten Wochen und Monaten soll sich dies ändern. Mit Werbebotschaften in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen sowie auf Onlineplattformen von Schweizer Medien versucht der VSM, «einen Ruck durch die Branche zu bringen», wie Heimgartner es ausdrückte.