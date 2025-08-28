Zwei Studien von PWC und GFS-Zürich im Auftrag des Verlegerverbands VSM zeigten die Vorteile journalistischer Medien gegenüber Social Media auf, sagte VSM-Präsident Andrea Masüger am Donnerstag in Zürich vor den Medien. «Sowohl bezüglich Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Sympathie als auch Professionalität schneiden sie besser ab.»
Mit seiner neuen Kampagne betont der VSM diese Vorteile journalistischer Medien als wirksamere Werbeumfelder. Das Ziel ist es, wieder mehr Werbegelder in die klassischen Medien hineinzubringen. «Wer Glaubwürdigkeit will, muss zu journalistischen Medien», hielt VSM-Vizepräsidentin Ladina Heimgartner fest.
Seit der Jahrtausendwende sind die Werbeeinnahmen in klassischen Medien eingebrochen - von rund 3 Milliarden Franken auf noch gut 650 Millionen Franken.
(AWP)