Zwei Studien von PWC und GFS-Zürich im Auftrag des Verlegerverbands VSM zeigten die Vorteile journalistischer Medien gegenüber Social Media auf, sagte VSM-Präsident Andrea Masüger am Donnerstag in Zürich vor den Medien. «Sowohl bezüglich Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Sympathie als auch Professionalität schneiden sie besser ab.»