Rettungskräfte seien innerhalb von Minuten zum Ort des Einschlags gekommen, erzählte ein Sanitäter. «Vor Ort sahen wir grosses Durcheinander, begannen mit Durchsuchungen im Haus und stellten Zerstörungen im mittleren Bereich des Hauses fest», sagte er. «Fünf Personen, die sich im Haus befanden, wurden durch die Druckwelle verletzt.» Nach der Erstversorgung vor Ort seien sie ins Krankenhaus gebracht worden.