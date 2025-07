Bei massiven russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Das Portal «The Kyiv Independent» berichtete unter Berufung auf Behördenangaben von mindestens sechs Verletzten, darunter ein Kind. Demnach brachen infolge der Angriffe zahlreiche Feuer aus, beschädigt worden seien unter anderem ein Krankenhaus, eine Bildungseinrichtung und Wohngebäude. Reporter berichteten von zahlreichen Explosionen in der Stadt. Die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine meldete unter Verweis auf Behördenangaben ein Feuer an einer Gasleitung durch herabgefallene Trümmerteile. Mehrere Menschen seien in einer Garage eingeschlossen, hiess es./thn/DP/zb