Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen wurden laut dem Aussenministerium am Grenzübergang Rafah von einem Team der Botschaft Kairo in Empfang genommen. «Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck weiter an der Ausreise der verbliebenen Deutschen in Gaza», schrieb das Ministerium in einem Post auf X (früher Twitter). Die Bemühungen um das Wohlergehen deutscher Geiseln gingen weiter.