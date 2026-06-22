Am Sonntag sei es bei der Inbetriebnahme der Barzan Versorgungsanlage zu einer Explosion und einem Brand gekommen, gab der Betreiber Qatar Energy auf X bekannt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. In den vergangenen Monaten war es im Zuge des Krieges zwischen den USA und Iran auch zu iranischen Angriffen auf Flüssiggasanlagen in Katar gekommen.