Wie es am Dienstag mitteile, ist dieser Rückgang die Folge gestiegener Erträge und eines weniger stark gestiegenen Aufwands. Die Erträge der Schweizer Spitäler erhöhten sich 2024 gegenüber 2023 um 3,6 Prozent auf 36,6 Milliarden Franken. Der Aufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent und erreichte 36,95 Milliarden.