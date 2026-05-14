O2 kann sich über mehr Kunden freuen

O2 Telefónica macht den grössten Teil seines Geschäfts mit Mobilfunk. Ausserdem verkauft die Firma Verträge für Festnetz-Internet sowie Smartphones. Im ersten Quartal konnte das Münchner Unternehmen die Anzahl seiner Mobilfunk-Vertragskunden um 48.000 steigern. Das war deutlich weniger als in den vier Quartalen zuvor, als der Zuwachs jeweils bei mehr als 150.000 gelegen hatte.