Dass allerdings auch der Iran an einer diplomatischen Lösung interessiert scheint, zeigte sich in der Reaktion des iranischen Verhandlungsführers auf die Querschüsse aus Washington. Die Amerikaner sollten sich bewusst sein, dass sie sich nicht in ihrer jetzigen ausweglosen Lage befänden, wenn solche Drohungen tatsächlich Wirkung hätten, schrieb Ghalibaf auf X. «Wir nehmen diese Äusserungen nicht ernst, dennoch wäre es ratsam, wenn sie mehr Zurückhaltung übten.» Die iranischen Streitkräfte blieben bereit, auf andere Weise zu reagieren. «Unabhängig davon, wie viel sie reden, wir sind diejenigen, die handeln», schrieb Ghalibaf.