In dem insgesamt 14 Punkte umfassenden Abkommen einigten sich beide Seiten auch auf ein «sofortiges und dauerhaftes Ende des Kriegs an allen Fronten, auch im Libanon», wie ein hochrangiger US-Regierungsbeamter mitteilte. Doch es bleiben Fragen: Werden sich Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon daran halten? Was geschieht, wenn die Kämpfe zwischen beiden Konfliktparteien weitergehen? Ein auch vom Iran geforderter Abzug israelischer Truppen aus dem Libanon steht jedenfalls nicht im Text des Abkommens.