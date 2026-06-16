Das sei umso unverständlicher, als die ausserordentlichen Kosteneffekte aus der Einführungsphase der Finanzmarktgesetze Fidleg und Finig längst der Vergangenheit angehören müssten, so der VSV. Der Branchenverband verweist auch auf politische Vorstösse im Nationalrat in Bezug auf die Aufsichtskosten. Der VSV bringe sich in dieser Frage aktiv ein und stehe in engem Austausch mit den zuständigen Stellen, einschliesslich der Finma, heisst es.