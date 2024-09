Syntegon wolle in der Schweiz an die Börse, weil die SIX für mittelgrosse Technologiegesellschaften gute Voraussetzungen biete, so der Sprecher gegenüber FuW. Ein Börsengang würde die langfristigen Wachstumsambitionen untermauern, sagte er. Mit an den neuen Hauptsitz umziehen müssten nur etwa zehn bis 20 Angestellte, die in gewissen Verwaltungsfunktionen tätig seien.