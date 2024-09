So investiert H&M etwa in das Erscheinungsbild seiner Produkte und der Filialen und verstärkt sein Marketing, um zum grössten Konkurrenten Inditex wieder aufzuschliessen. Aber auch der chinesische Online-Händler Shein, der vor allem ein jüngeres Publikum anspricht, gilt als zunehmend starker Gegner, gegen den H&M antreten muss. Derweil gibt sich Konzernchef Ever optimistisch: «Wir sind zuversichtlich, dass unser Plan zu einem steigenden Umsatz und einer höheren Profitabilität führen wird.» So sei die Herbstkollektion bei der Kundschaft bereits sehr gut angekommen. H&M rechne daher für September mit einem Umsatzanstieg - gerechnet in lokalen Währungen - um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr./tav/nas/stk