Wegen des Vorfalls blieb die Strecke zwischen Oberwald im Obergoms und Realp im Urserntal bis mindestens zum Betriebsschluss gesperrt. Betroffen waren sowohl der Autoverlad durch den Furkatunnel als auch der Regionalverkehr. Eine Reisemöglichkeit zwischen Oberwald und Realp bestehe derzeit nicht.