Beide Parteien wünschen sich, dass die Verschärfungen wie vom Bundesrat skizziert nicht verwässert - sogar teilweise weiter zugespitzt werden. Die SVP fordert etwa, dass auch EU-Bürger und Grenzgängerinnen trotz Freizügigkeitsabkommen von der Regelung erfasst sind und der Kauf einer Liegenschaft für sie erschwert wird. In der vorgeschlagenen Verschärfung wären alle Personen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz sowie Angehörige von Drittstaaten ohne Niederlassungsbewilligung betroffen.