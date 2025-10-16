Das Bundesamt für Verkehr strebt nach eigenen Angaben eine europaweit einheitliche Lösung an. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (Sust) habe ihre Sicherheitsempfehlungen an die Europäische Eisenbahnagentur (ERA) gerichtet. Auf europäischer Ebene seien auf dieser Basis aber noch keine Massnahmen ergriffen worden. Weil die Sust von einem systematischen Risiko für Radbrüche ausgehe, habe das BAV rasch Massnahmen verfügt.