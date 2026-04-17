So landet beispielsweise die Region Zürich auf dem Spitzenplatz und wird von etwa zwei Dritteln der Investoren als bevorzugte Region genannt, während die Stadt Zürich nur auf dem sechsten Rang landet. Auch mit Blick auf Genf liege das Einzugsgebiet vor der Stadt. Und während die Nordwestschweiz grundsätzlich hoher Beliebtheit erfreue, stelle die Stadt Basel einen Ausreisser dar und lande nur noch knapp vor der Südschweiz mit dem Tessin auf dem vorletzten Platz.