Die starke Entwicklung im Schaden- und Unfallgeschäft hat dem französischen Versicherer Axa im ersten Halbjahr einen deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns beschert. Dabei profitierte das Unternehmen von höheren Prämieneinnahmen und einer günstigeren Bilanzierung künftiger Schäden, wie es am Donnerstag in Paris mitteilte. In der Lebens- und Krankenversicherung lief es indes schlechter als vor einem Jahr, auch wegen gestiegener Krankenversicherungsleistungen in Grossbritannien. Derweil stärkt Axa sein Krankenversicherungsgeschäft mit einer Übernahme in Irland.

03.08.2023 08:59