Hansainvest wirft Signa demnach darin vor, Kapitalanlagegelder vertragswidrig verwendet zu haben. Hansainvest hatte der Zeitung zufolge Genussscheine der Signa-Gruppe für fünf Bauprojekte in Deutschland und Österreich gezeichnet. Durch die Insolvenz der Signa erlitt Hansainvest allein durch die Investition in die Genussscheine einen Verlust in Höhe von 60 Millionen Euro.