Die Unwetter mit Sturm und Hagel Ende August im Süden Bayerns haben laut Versicherungskammer Bayern Schäden in dreistelliger Millionenhöhe angerichtet. Das Tief «Denis» mit Schwerpunkten in Bad Bayersoien und Benediktbeuern sei das schwerste und teuerste Unwetter der vergangenen fünf Jahre im Freistaat, teilte der Versicherer am Donnerstag mit.

07.09.2023 13:56