Der Versicherungskonzern Talanx will seinen Gewinn auch in den nächsten Jahren deutlich steigern. Bis 2027 solle das Konzernergebnis auf mehr als 2,5 Milliarden Euro wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mit. Das ist rund 30 Prozent mehr als für 2024 angepeilt.