Seine endgültigen Geschäftszahlen will Talanx wie geplant am 21. März veröffentlichen. Dann will sich das Unternehmen auch zur Gewinnausschüttung für 2023 äussern. Der Vorstand strebt an, die Dividende von zuletzt 2 Euro je Aktie anzuheben. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten gehen im Schnitt von 2,40 Euro je Aktie aus./stw/he