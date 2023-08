Der Versicherungskonzern Talanx legt nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr die Latte für 2023 etwas höher. Trotz der noch ausstehenden Hurrikan-Saison dürfte der Konzerngewinn im laufenden Jahr die bisher angepeilten 1,4 Milliarden Euro übertreffen, teilte der im MDax gelistete Versicherer mit der Hauptmarke HDI am Montag in Hannover mit. Ein Grund dafür sind höhere Einnahmen: So soll der Versicherungsumsatz in diesem Jahr den Zielwert von 42 Milliarden Euro ebenfalls überschreiten.

14.08.2023 07:54