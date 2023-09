Bei der Informationssuche nach Versicherungen sowie bei der Berechnung von Offerten zögen die in der Schweiz lebenden Personen den Online-Kanal vor, so die Studienverfasser. Insbesondere nehme die Nutzung unabhängiger Vergleichsportale, aber auch die Nutzung von Versicherungswebseiten zu. Für die Berechnung von Offerten würden aber dennoch am häufigsten Kundenberaterinnen und Kundenberater herangezogen.