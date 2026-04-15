Das soll in erster Linie über einen einschneidenden Stellenabbau erreicht werden. Von den konzernweit rund 22'000 Vollzeitstellen dürften - wie ebenfalls bereits bekannt - bis zu 2600 verloren gehen. Bis Ende März 2026 seien durch Abgänge oder Kündigungen bereits etwas mehr als 1100 Vollzeitstellen abgebaut worden, hiess es.