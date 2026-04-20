«Das heutige Treffen hat bestätigt: Wir haben mit unserer diversifizierten Raffineriestruktur einen grossen Vorteil gegenüber anderen Ländern, die Kerosin ausschliesslich über Importe beziehen», so Reiche. Die Herausforderungen durch den Iran-Krieg hätten einmal mehr gezeigt, wie wichtig es sei, über eigene Produktionskapazitäten zu verfügen.