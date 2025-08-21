Wie die NHTSA am Donnerstag mitteilte, hat sie zahlreiche Unfallberichte des E-Autobauers ausgemacht, die erst Monate nach den Vorfällen eingegangen sind. Vorschriftsgemäss muss dies jedoch innerhalb von ein bis fünf Tagen erfolgen. Die Untersuchung solle die Ursache und das Ausmass der Verzögerungen ermitteln. Zudem wolle die Behörde prüfen, welche Massnahmen Tesla ergriffen habe, um die Probleme zu beheben. In Gesprächen mit der Behörde habe Tesla die Verzögerungen mit einem Problem bei der Datenerfassung begründet, das nach Angaben des Unternehmens inzwischen behoben sei. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.