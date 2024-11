Gazprom hatte seit Ende August 2022 kein Gas mehr an Uniper geliefert. Die Düsseldorfer mussten daher grosse Mengen Erdgas zu extrem hohen Preisen am Markt beschaffen. Nur mit staatlicher Unterstützung konnte Uniper überleben. Seitdem gehören über 99 Prozent der Uniper-Aktien dem Bund. Bis Ende 2028 hat sich die Bundesregierung verpflichtet, gemäss den Auflagen der EU, ihren Anteil auf 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren.