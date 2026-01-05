Das Drama von Crans-Montana erinnere die Branche daran, wie wichtig es sei, dass die Sicherheit der Gäste im Alltag für alle Fachleute oberste Priorität habe, erklärte Catherine Quérard, Präsidentin des Verbandes der Hotellerie und Gastronomie Frankreichs (GHR), in einer Pressemitteilung.