Die auf dem Vorplatz des Universitätsspitals gegenüber der Notaufnahme für Erwachsene aufgestellten Zelte dienen dazu, eine grosse Zahl von Betroffenen rasch versorgen zu können. Dies könnte insbesondere bei Personengruppen erforderlich werden, die Tränengas ausgesetzt waren, teilte das Genfer Universitätsspital (HUG) mit.