Die Ermittler hätten wahllos in Serbien Anrufe getätigt und die Leute «knallhart befragt». Das gehe weit über die ohne Rechtshilfegesuch möglichen «informatorischen Befragungen» hinaus. Letztere sind laut Staatsanwaltschaft ein erster Schritt, um zu klären, ob jemand etwas zum Sachverhalt aussagen kann oder nicht. Erst danach würden die Betroffenen zur Sache befragt.