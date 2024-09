Der Staatsanwalt hatte am Vormittag von einem eindeutigen Ermittlungsergebnis gesprochen; die insgesamt drei Beschuldigten hätten sich «dreist aus dem Firmenvermögen bedient». Die amtliche Verteidigerin und der erbetene Verteidiger des früheren Elvetino-Chefs zeichneten am Nachmittag in einem mehr als drei Stunden dauernden Plädoyer jedoch ein ganz anderes Bild.